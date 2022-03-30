Общество

Новый подрядчик начал готовиться к строительству парка «Россия — моя история»

ООО «ИСП-Групп» — новый подрядчик исторического парка «Россия — моя история» — приступил к подготовительным работам и обустройству строительной площадки, доложил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сергей Грахов также сообщил, что сейчас проводится экспертиза скорректированной проектной документации, которая предполагает переустройство ряда внутренних помещений интерактивного парка для их оптимального использования.

Напомним, «Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, где панорамно изображена история страны со времен ее зарождения до наших дней. В экспозициях будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации.

Ранее сообщалось, что в Пскове объявлен аукцион на строительство здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история».