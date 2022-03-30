Общество

В Псковской области нужно открыть еще пару зооприютов — Вера Баданина

В Псковской области нужно открыть еще пару зооприютов. Такое мнение высказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Олег Савельев уточнил, сколько безнадзорных собак содержится в приютах, а также, как будет налажено взаимодействие между приютами и муниципалитетами.

Председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина рассказала, что в регионе за последние годы уменьшается количество безнадзорных животных. Так, если в в 2017 году в Роспотребнадзор поступило 1 736 обращений от граждан по поводу укусов животных, то в 2021-м — 1 107.

Также она уточнила, что на территории Псковской области расположено 11 зооприютов, в которых содержатся около 1000-1100 животных.

«Для нашего субъекта еще необходимо открыть пару приютов», - уверена Вера Баданина. По ее словам, Бежаницкий, Локнянский и Новоржевский районы могли бы открыть небольшой приют, обеспечив возможность для периодической передержки животных.

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На заседании комитета рассмотрели вопрос передачи отлова и содержания безнадзорных животных на муниципальный уровень. Законопроект относит к зоне ответственности местных властей отлов бездомных животных, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в специализированные приюты, а также содержание животных, поиск бывших или новых владельцев, возврат не проявляющих немотивированной агрессии собак на прежние места обитания.