Общество

Вера Баданина прокомментировала законопроект о передаче районам полномочий по отлову бездомных животных

Передачу отлова и содержания безнадзорных животных на муниципальный уровень обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Андрей Михайлов спросил, осваивал ли комитет по ветеринарии выделенные на отлов животных средства (порядка 4 млн рублей).

«В полном объеме не осваиваем, потому что не охвачена часть районов, которые не участвовали в наших мероприятиях», - сказала Вера Баданина. Она сказала, что 3 млн 811 тысяч распределили по районам. Председатель комитета подчеркнула, что средств для отлова, чипирования, стерилизации и содержания животных достаточно.

«Не сложится ли ситуация, что в бюджете района заложено средств на отлов пяти собак, а бегает семь. Почему не сделать централизованно? Почему районам лишние проблемы?» - задал вопрос депутат Владимир Кузь.

Вера Баданина уточнила, что, согласно статье 231 ГК РФ, безнадзорные животные относятся к бесхозяйным, а это ответственность муниципалитета. «Пока трактовка такая», - сказала она.

«Если собака покусала жителя, ответственным за это будет глава района?» - спросил депутат Геннадий Григорьев. Если собака покусала человека, надо подать заявление на отлов данного животного, рекомендовала Вера Баданина.

«Процедура такая: муниципалитеты будут делать то, что делали вы?» - уточнил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов и получил утвердительный ответ.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова рассказала, что данный вопрос обсуждался с инициативной группой Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». «Главы понимают важность этого вопроса», — подчеркнула она. Елена Тимашова добавила, что главы районов попросили комитет по ветеринарии оказать муниципалитетам методическую помощь, наработать, в первую очередь, единую методику отлова безнадзорных животных.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов подчеркнул, что указанная проблема «серьезная и общая». «И хотелось бы, чтобы функция у комитета по ветеринарии в этом плане была не только надзорно-контрольной», - заметил он.

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Напомним, законопроект относит к зоне ответственности местных властей отлов бездомных животных, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в специализированные приюты, а также содержание животных, поиск бывших или новых владельцев, возврат не проявляющих немотивированной агрессии собак на прежние места обитания.

Вопрос рассмотрят на сессии областного Собрания 31 марта.