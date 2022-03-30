Общество

Российские банки запустят альтернативу Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки готовятся к внедрению их отечественной замены – приложения «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России.

Скриншот: официальный сайт Системы быстрых платежей

Как показал опрос РИА Новости, большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля – именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков – участников СБП.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать "СБПэй" для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в "СБПэй" привязываются банковские счета клиентов», — сообщили в пресс-службе МКБ.

Почта Банк завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. При этом уже сейчас подавляющее большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, напомнила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.

Одним из факторов, сдерживающих расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца – торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.

В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк, банк «Санкт-Петербург», МТС Банк, банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и Абсолют банк. Кроме того, некоторые участники рынка приложение «СБПэй» уже внедрили – среди них банк «Русский стандарт» и Экспобанк.

Сейчас основной сценарий оплаты через «СБПэй» – это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй» просто приложив смартфон к терминалу – с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты – Mir Pay от платежной системы «Мир».