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В России и мире

Mastercard из-за санкций отключила от платежной системы несколько российских банков

01.03.2022 07:17|ПсковКомментариев: 0

Mastercard отключила несколько российских финансовых организаций от своей платежной системы, следуя «санкционным распоряжениям», говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства <...>», - говорится в заявлении, передает РБК.

После отключения от платежной системы Mastercard карты этих банков не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.

Мибах также заявил, что «вторжение российских военных сил на Украину» стало опустошительным для граждан страны. «Наши мысли с теми, кого это затронуло», — добавил он.

Ранее под наиболее жесткие, блокирующие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы и долларовые счета были заблокированы, а ApplePay и GooglePay для карт этих банков перестали работать. Ограничения были введены также против Сбербанка, но в более мягком варианте — американские финансовые институты закроют все корсчета банка, но его активы не будут заморожены. Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк попали под секторальные санкции, то есть в отношении них будут действовать ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами (со сроком погашения более 14 дней), а также с размещением новых акций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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