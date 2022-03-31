Псковское образование давно ждет повышения норматива на учебные расходы – Татьяна Фомченкова

Вся система псковского образования давно ждет повышения норматива на учебные расходы. Об сообщила депутат регионального парламента, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.
Татьяна Фомченкова. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Очень важно, что сейчас вдобавок ко всему повышают норматив для педагогов, обучающих детей с ОВЗ, потому что только тот, кто встает возле парты, знает, как тяжело работать с ребятками, у которых есть нарушения, сколько они требуют внимания», - добавила Татьяна Фомченкова.
Напомним, в Псковской области увеличили размер «прочих расходов» при реализации общедоступного бесплатного образования.