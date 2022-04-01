Общество

Установку детской площадки на Рижском проспекте в Пскове завершат по гарантии

Установку детской площадки на Рижском проспекте, 75 в Пскове завершат в рамках гарантийных обязательств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города со ссылкой на депутата городской Думы по округу №11 Константина Болотина.

Фото из архива ПЛН

Депутат напомнил, что установка этой площадки началась в 2019 году по заявке, поданной в 2017 году, однако из-за недобросовестности подрядчика работы были приостановлены.

«В 2021 году был определен новый подрядчик, но в силу объективных причин к монтажу площадки приступили в неблагоприятный период - зимний. Зима началась очень рано, и работы были вынужденно приостановлены. Подрядчик взял на себя гарантийные обязательства и при наступлении благоприятных погодных условий обязуется устранить недостатки и завершить благоустройство объекта», - рассказал Константин Болотин и подчеркнул, что держит данный вопрос на контроле.

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Кроме того, он отметил, что придомовая территория дома №1 по улице Печорской, тоже расположенная на округе №11, включена в предварительный перечень территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году.