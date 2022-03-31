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Политика

Константин Болотин о работе в округе №11, новом детском саде и водозаборе на Завеличье

31.03.2022 17:48|ПсковКомментариев: 1

Менее шести месяцев остается до окончания полномочий действующего созыва Псковской городской Думы. О результатах четырех с половиной лет работы в городском округе №11 в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат городского парламента, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Также он разъяснил ситуацию с реализацией крупных проектов «Горводоканала» в условиях санкций.

 

— Константин Васильевич, уже в сентябре мы выберем новый состав Псковской городской Думы, последние четыре с половиной года вы в ней представляли интересы жителей округа №11. Как вы оцениваете итоги работы? Расскажите о наиболее значимых результатах.

— Хочу отметить, что эти годы были наполнены плодотворной результативной работой. Мой округ в городе Пскове считается спальным, однако и здесь было много болевых точек, которые удалось разрешить. 

В первую очередь мы благоустроили аллею между детскими садами №№ 48,50 и школой №24, где, на мой взгляд, удалось создать комфортную зону для отдыха жителей округа разных возрастов. Аллея получила название Сквер молодежи. Помимо обустройства зеленых зон, там сделали освещение, проложили пешеходные и велосипедные дорожки, установили детское оборудование, в прошлом году выполнили масштабное озеленение - высадили более 150 зеленых насаждений, в том числе крупномеры. При недавнем обходе округа я отметил, что все растения благополучно перезимовали и прижились.

Логичным продолжением благоустройства этой территории послужило строительство детского сада на улице Коммунальной. Раньше на этой территории был заброшенный пустырь без пешеходных зон и режимной уборки, а также объект незавершенного строительства. В настоящий момент детский сад сдан в эксплуатацию.

Также хочу остановится на установке детских площадок и асфальтировании дворовых и межквартальных проездов на территории округа. В 2017 году была установлена детская площадка во дворе домов №58 и №58А на улице Коммунальной, в 2018 году - на улице Коммунальной у дома №56А, в 2020 году - на улице Западной, 4, улице Рокоссовского, 6, 6А и Рижском проспекте, 73. 

Также был выполнен ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов на улице Коммунальной и Рокоссовского в 2017 году, на Рижском проспекте в 2018 году, на улице Рокоссовского в 2019 году, также на улицах Рокоссовского и Коммунальной в 2020 году. В 2021 году отремонтировали дворовой проезд от улицы Коммунальной, 54 до дома №6А на улице Западной, также большой объем работ был сделан в межквартальных проездах: от въезда с Рижского проспекта, вдоль домов №№83 и 83А до дома №95 на Рижском проспекте и вдоль дома №91 А на Рижском проспекте. 

Как видно, объем работ достаточно внушительный. Что касается мест отдыха для младшего поколения округа, помимо обустройства Сквера молодежи, удалось добиться строительства спортивной площадки на территории школы №24, она пользуется популярностью среди подрастающего поколения, ведущего активный образ жизни.

Помимо этого, для комфортного проживания жителей в 2021 году были проведены масштабные работы по организации двухстороннего освещения на Рижском проспекте, которое было выполнено в границах улиц Рокоссовского и Балтийской. Теперь освещение отвечает всем современным требованиям.

Хочу выразить искреннюю благодарность неравнодушным жителям моего округа за содействие, за поддержку идей, за большую организационную работу, которая является неотъемлемой частью всех задуманных проектов.

— В рамках национального проекта «Демография» на улице Коммунальной удалось построить новый детский сад, первых воспитанников он встретил в январе. Как сегодня работает это учреждение, полностью ли оно заполнено? Укомплектован ли кадровый состав?

— Конечно же! Долгое время объект незавершенного строительства был болевой точкой моего округа. Имелись разные мнения относительно благоустройства этого места. Так, жители высказывали мнения о необходимости строительства поликлиники, другие видели тут парк, однако растущая демография в нашем городе показала необходимость строительства детского сада.

Буквально на глазах из бывших руин выросло прекрасное здание с довольно приличной и по размерам, и по оснащению территорией.
Новый детский сад построили в рамках национального проекта «Демография». Красивый и современный детский сад снаружи и главное - функциональный внутри. Просторный спортивный зал, торжественный — музыкальный. Яркие игровые комнаты, современное оборудование и оснащение.

Новый детский сад встретил своих первых воспитанников 21 марта 2022 года. Сейчас сформировано 4 группы по 20 человек. Детский сад рассчитан на 120 детей. В настоящий момент он полностью укомплектован педагогическими кадрами.

И, кстати говоря, еще раз напомню, в 2021 году был выполнен ремонт асфальтового покрытия проезда от дома №54 на улице Коммунальной до дома №6а на улице Западной, что позволяет родителям с комфортом подвозить детей к саду, а в этом году запланирован и, надеюсь, будет выполнен ремонт второй части подъезда к детскому саду от улицы Коммунальной до дома №5 на улице Печорской.

— Вопрос, который очень часто волнуют жителей, - это благоустройство дворов и детских площадок. Как дела обстоят в округе №11? Планируются ли еще какие-то работы в весенне-летний период?

— Планов и надежд много, вопрос в финансировании. Хочу отметить, что по всем дворовым территориям, нуждающимся в ремонте асфальтового покрытия, с 2017 года были инициированы и проведены собрания, сформированы и поданы пакеты документов для участия в программе «Формирование комфортной городской среды», в результате чего были выполнены работы во дворах домов №№2, 4, 6 и 6А, 20 на улице Рокоссовского. Также заменили асфальтовое покрытие и обустроили парковочную зону во дворе дома №75 на Рижском проспекте, в настоящий момент там выполняется устранение недостатков и завершение благоустройства на детской площадке.

Реализация установки детской площадки у дома №75 на Рижском проспекте началась в 2019 году по заявке, поданной в 2017 году, однако из-за недобросовестности подрядчика ее установка была приостановлена. В 2021 году был определен новый подрядчик, но в силу объективных причин к монтажу площадки приступили в неблагоприятный период (зимний). Все помнят, что зима началась очень рано, и работы были вынужденно приостановлены. Подрядчик взял на себя гарантийные обязательства и при наступлении благоприятных погодных условий обязуется устранить недостатки и завершить благоустройство объекта. Данный вопрос держу на контроле. 

Дополнительно в 2019 году удалось провести собрания, сформировать пакет документов и вновь подать заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» следующих дворовых территорий: Рижский проспект, 67 и 67А, улица Печорская, 1, улица Западная, 20 А, улица Рокоссовского, 11. 

Отмечу, что территория дома №1 на улице Печорской включена в предварительный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. К сожалению, жильцы не всех домов проявили должную активность в этом вопросе и эта работа будет продолжена в ближайшее время.

В апреле текущего года на платформе обратной связи будет проходить онлайн-голосование за благоустройство территорий общего пользования в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». По моему округу подготовлены и представлены материалы для загрузки голосования на платформе территории вдоль домов №77 и №81 на Рижском проспекте. Определен перечень работ и виды предполагаемого для установки оборудования, а именно: установка малых форм в зоне отдыха (скамейки со спинками и урны), два вида спортивных площадок и детское гимнастическое оборудование. Поэтому попрошу жителей дальнего Завеличья поддержать проект, проголосовав за его реализацию. Сегодня у нас есть возможность сделать нашу общественную территорию более комфортной и современной и просто радующей глаз!

— У муниципального предприятия «Горводоканал» в работе находятся несколько крупных проектов, в частности, это строительство станции водоподготовки, вопрос, контролируемый президентом РФ, а также строительство водовода в рамках одобренного правительством инфраструктурного кредита. Мы все видим, какая непростая экономическая ситуация складывается в стране. Создает ли она риски для реализации этих и других планов?

— Несмотря на решение Еврокомиссии приостановить грантовое финансирование российских участников программ приграничного сотрудничества, «Горводоканал» продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства по проекту «Чистая вода регионам программы», связанные со строительством подземного водозабора в Пскове. Работы находятся на завершающей стадии, к лету этого года планируем приступить к пусконаладке всего водозаборного комплекса и подаче дополнительных объемов очищенной подземной воды в сеть.

В конце 2021 года был разработан проект строительства станции умягчения воды, который прошел процедуру государственной экспертизы. В настоящее время изыскиваются источники финансирования строительства данного объекта. В рамках инфраструктурного кредита предприятие готовит пакет исходных данных для проектирования водовода и выполнения сопутствующих работ (санирования существующего дюкера).

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #псковская городская дума #горводоканал #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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