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Полярное сияние сфотографировал пскович над печорским храмом

Полярное сияние сфотографировал астроном-любитель Петр Митрофанов по время выезда в Печорский район. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«Слабое Полярное сияние все же заснялось во время выезда с Владимиром в Печорский район к храму Иоанна в деревне Заболотье в ночь с 30 на 31 марта. Визуально оно не наблюдалось, но на кадрах с 22:55 до 23:05 проявились небольшие красноватые и розовые столбы. Зеленое свечение было совсем небольшим и едва заметным у горизонта, деревья, к сожалению, закрывали обзор на него. На последующих кадрах (после 23.10 и до конца ночи) сияние не обнаруживалось», - рассказал о выезде Петр Митрофанов.

Млечный Путь над храмом Иоанна в деревне Заболотье

Ранее сообщалось, что в объектив членов «Клуба любителей астрономии Псковской области» попали шаровое звездное скопление и галактика Сигара.