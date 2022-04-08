Общество

Елена Жгут рассказала о планах администрации Пскова выйти на субботник

Сотрудники администрации Пскова планируют выйти на субботник 22 апреля. Об этом сообщила заместитель главы администрации города Елена Жгут в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы планируем уборку нескольких локаций, не все в одном месте. Если погода позволит, выйдем на субботник в этот день», - сказала она.

Елена Жгут напомнила жителям областного центра о возможности принять участие в субботнике и конкурсе «Чистый Псков». Она напомнила, что раньше, много лет назад, в Пскове проходил месячник по уборке города, но в прошлом году администрация решила перейти в другой формат и объявила конкурс.

«По его итогам получили очень хороший результат, поэтому в этом году решили продолжить этот вид уборки именно в виде конкурса, чтобы люди заявлялись и выбирали территории. УГХ готово подсказать, где находятся внеплановые территории по уборке, где они немного подзапущены, где в рамках конкурса можно навести порядок. Так город станет чище, лучше и привлекательнее», - отметила Елена Жгут.

По ее словам, в конкурсе достаточно активно принимают участие местные организации, общественные движения, трудовые коллективы и муниципальные предприятия. Елена Жгут выразила надежду на то, что в этом году количество желающих принять участие в конкурсе увеличится.

«Исходя из бюджета, мы не можем охватить уборкой вообще весь город. Но в целом, по моему мнению, у нас достаточно чисто и достаточно уютно. Подведомственные организации и УГХ делают все, чтобы грязи в городе становилось меньше. Много делают и подрядчики - мы с них спрашиваем, и они относятся с каждым годом ответственнее», - заключила заместитель сити-менеджера.