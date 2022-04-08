Еще один военнослужащий из Пскова погиб во время спецоперации на Украине

Представители спортивного движения по воркауту Псковской области Street Workout Pskov сообщили о гибели одного из своих спортсменов, военнослужащего Александра Шрайнера, который принимал участие в специальной операции на Украине. Об этом сообщил лидер спортивного движения Виталий Дидыч, о случившемся им стало известно от родственников погибшего.
Фото здесь и далее: группа Street out Pskov в социальной сети «ВКонтакте»
Как пишет «МК в Пскове», похороны Александра Шрайнера состоятся на следующей неделе.
«Александр Шрайнер приехал в Псков из Республики Коми. Его любимым хобби было занятие воркаутом в направлении gimbarr, у себя на родине он занимался сам и активно приобщал молодежь в это спортивное направление. Когда он переехал в Псков в 2015 году, приобщился к нашему спортивному движению и вместе с активистами участвовал в общих сборах, мастер-классах, соревнованиях, где занимал первые места!» - рассказал Виталий Дидыч.
По словам лидера спортивного движения, в 2016 году Александр Шрайнер стал судьей спортивных мероприятий, за общественную деятельности неоднократно награждался почетными дипломами.
Представители спортивного движения выразили соболезнования в связи с трагедией и заявили о готовности помочь семье погибшего военнослужащего. «Мы искренне сожалеем о случившемся и будем готовы оказать всевозможную помощь семье нашего брата! Он наш герой!» - заключил Виталий Дидыч.