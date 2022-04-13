Общество

Эколог: Конкурс «Чистый Псков» – это традиция, объединяющая горожан

Конкурс «Чистый Псков» – это традиция, объединяющая горожан. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала специалист по экологии Виктория Посадская.

«Это прекрасная традиция. Знаю, что конкурс проводится уже не первый год. Благодаря ему горожане объединяются на благо окружающей среды. Люди сплачиваются, чтобы очистить наш город от мусора, – отметила Виктория Посадская. - Я занимаю активную позицию по этому вопросу. Мы с коллегами обычно собираемся и убираем территорию рядом с нашим предприятием».

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.