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Экс-главврач Псковской областной больницы получил награду за заслуги перед регионом

Экс-главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков получил награду за заслуги перед регионом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с бывшим главным врачом Псковской областной клинической больницы Анатолием Волковым. За многолетний добросовестный труд, за заслуги в сфере регионального здравоохранения глава региона вручил ему почетный знак «За заслуги перед Псковской областью».

Михаил Ведерников поблагодарил Анатолия Волкова за служение во имя здоровья жителей региона.

Отметим, работать в Псковской областной клинической больнице Анатолий Волков начал еще интерном. После завершения ординатуры вернулся в учреждение уже на должность анестезиолога-реаниматолога. В 1992 году был назначен заведующим анестезиолого-реанимационным отделением, а также главным внештатным специалистом области. Работая в отделении анестезиологии-реанимации, спас жизни многим пациентам и внес большой вклад в развитие профильной службы.

Должность главного врача Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков он занимал с 2007 года. Под его руководством структура учреждения претерпела существенные качественные изменения. Были открыты региональные сосудистый и травматологический центры, новый импульс в развитии получило отделение экстренной и плановой консультативной помощи, благодаря которому врачи-специалисты могут выезжать в сельские районы для оказания необходимой квалифицированной экстренной медпомощи населению. Введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. Большое внимание Анатолий Волков уделял кадровой работе, отметили в администрации области.

Особого внимания заслуживает опыт Анатолий Волкова в управлении больницей в период пандемии. Грамотная тактика позволила учреждению максимально обезопасить работу отделений в этот период и оптимизировать деятельность специалистов с учетом многократно возросшей на них нагрузки, говорится в релизе.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности главного врача медучреждения стала Екатерина Миронова.