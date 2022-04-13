Общество

Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции

Профсоюзы Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве с коллегами из Белоруссии. В чем его суть, в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Двое на одного» рассказал председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов. Также он озвучил свое мнение о братском народе и о возможных перспективах взаимодействия россиян и белорусов.

— Профсоюзы Псковской области и города Минска подписали соглашение о сотрудничестве. В чем его суть, в чем планируете сотрудничать?

— Это наши традиционные партнеры в Республике Беларусь. Раньше это было отраслевое соглашение между профсоюзами народного образования. Оно и раньше существовало, мы его просто пролонгировали. А тут так получилось, что мы участвовали в международной выставке в Минске, продвигали нашу туристическую индустрию совместно с комитетом по туризму Псковской области, вместе представляли наши объекты к размещению. И вот удалось пролонгировать соглашение.

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Профсоюз народного образования у нас достаточно сильный, один из самых сильных на территории региона. Председатель — Наталья Николаевна Горбачева, по совместительству председатель Общественной палаты. Они много мероприятий проводят сообща. Это тот же самый «Профсоюз без границ», это различные молодежные форумы. Они обмениваются информацией по законодательной базе, как это происходит в профсоюзах Республики Беларусь, как это происходит у нас. У нас тоже есть, что перенять, касаемо, например, распространения коллективного договора. У них это закреплено законодательно.

— Сотрудничает ли Псковский облсовпроф с другими городами Республики Беларусь?

— Мы с белорусами давно работаем, у нас четырехстороннее соглашение. Мы в начале года подписывали план действий — Смоленск, Новгород, Псков, Витебск. С нами на связь вышли и товарищи из Бреста, с ними тоже планируется большое мероприятие в июне. Это наш братский народ, братская республика. Очень символично, что мы находились в Минске в День единения народов Белоруссии и России. Было приятно, что это такой праздник для наших братьев, они серьезно к этому относятся. Везде государственные флаги, проводят десятки мероприятий, тебя везде встречают с улыбкой. Нам этого не хватает, я не понимаю, почему мы к этому относимся как-то спустя рукава.

— Если бы конкретные решения в вопросе развития взаимоотношений Белоруссии и России и регионов этих стран зависели конкретно от вас, с чего бы начали, какие направления в первую очередь старались бы развить?

— Надо углублять совместную кооперацию во всех сферах, более тесно взаимодействовать и в сфере экономики, и в общественно-политической сфере, больше проводить совместных мероприятий. Надо быть ближе друг к другу.

— По вашему мнению, что конкретно от Белоруссии, белорусов могли бы взять псковичи, россияне?

— Люди похожи. Отношение к ценностям не должно размываться, отношение своему дому, к своей семье, отношение к работе, к выполнению своих прямых обязанностей. Белоруссия сегодня, даже в условиях тех ограничений, которые на нее были наложены еще до того, как их наложили на Российскую Федерацию, как мне видится, достаточно динамично развивается, по сути кормит половину Европы. На экспорт поставляются и молочная продукция, и зерновые, и другие культуры.

— Белоруссию сегодня обложили санкциями так же, как и Россию. Наверное, им теперь придется большую часть сельской продукции гнать на российский рынок?

— Это хорошо, это и конкуренция, и наших подстегнет, и качество мы пересмотрим, стандарты где-то подгонят. Мы все переработаем, нам все зайдет.

— Освоим ли мы все? Не окажутся ли наши производители, ведь наша область тоже аграрная, в ситуации, когда более мощные, с хорошим имиджем белорусские производители просто большим количеством наших задавят и вытеснят с рынка?

— Я думаю, такого не случится. Конкуренция — это во многом тоже двигатель торговли и двигатель развития. Это будет только всем на пользу. Мы где-то подрастем по стандартам, да и есть, кому перенаправить эти потоки. Еще посмотрим, как ситуация будет развиваться. Все нормально будет, всего всем хватит.

Беседовали Александр Савенко и Константин Калиниченко