Общество

Завершаются работы на памятнике «Знамя Победы» вблизи Идрицы

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель руководителя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко посетили с рабочим визитом Себежский район, где они проконтролировали ход работ на памятнике «Знамя Победы», расположенном вблизи поселка Идрица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Специалисты, работающие на объекте, отметили — ведется завершающий этап работ. Ряд элементов памятника дорабатывается с учетом пожеланий жителей поселка, в том числе в части цветовой гаммы, освещения. Завершается и благоустройство прилегающей территории: специалисты произвели уборку после зимнего периода, устраняются единичные замечания. В целом, объект находится в высокой степени готовности.

У подножия монумента Вера Емельянова, Николай Овсиенко вместе с главой Себежского района Леонидом Курсенковым, а также руководителями профильных управлений региональной администрации и комитетов, подрядной организации, провели встречу с местными жителями, чтобы проинформировать о доработке элементов памятника.

В завершение Николай Овсиенко дал положительную оценку работ по возведению монумента. Он подчеркнул особую значимость места установки памятника. Именно здесь зарождался главный символ победы над фашизмом, который позже развевался над Рейхстагом в Берлине.

Напомним, памятный знак воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок Идрица и водрузившим Знамя Победы над рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.