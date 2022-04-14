Тысячу рублей выплатят пожилым псковичам за прививку от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал запуск программы поддержки людей в возрасте от 60 лет, решивших сделать прививку от коронавируса в период с 15 апреля по 8 мая. Об этом он сообщил в очередном видеообращении к жителям региона, опубликованном в его телеграм-канале.
Видео: телеграм-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
По его словам, в Псковской области снижение уровня заболеваемости остановилось в начале месяца. За прошедшие две недели зафиксирован незначительный рост. По этому показателю область занимает третье место на Северо-Западе и двенадцатое по стране.
«Мы внимательно анализируем картину заболеваемости, в последнее время более половины новых случаев заболевания составляют люди старше 60 лет. Важно помнить, что именно на эту группу придется основной удар новой волны. Причина простая: большинство пожилых людей вакцинировались в начале прививочной кампании. Антитела попросту исчезли. Уровень коллективного иммунитета у пожилых людей сейчас равен примерно 20%», – отметил губернатор.
Необходимы оперативные действия для защиты жизни и здоровья старшего поколения, подчеркнул Михаил Ведерников.