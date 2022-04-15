Общество

Баллы за мусор и артефакты: в Пскове прошли «Чистые игры»

Для кого-то выходной день – это возможность провести время с родными и близкими, съездить на дачу, навести порядок дома, отправиться в небольшое путешествие в соседний город. Однако жители Пскова решили посвятить субботу массовой уборке пляжа на берегу реки Великой в микрорайоне Овсище - принять участие в соревнованиях под названием «Чистые игры». О том, что это за мероприятие, для чего оно проводится и что такое мусорные «артефакты», узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Чистые игры» - это экологический квест, в ходе которого команды за ограниченное время собирают мусор с природной территории, разделяют его и получают баллы в зависимости от количества собранных отходов. В результате победителей награждают призами.

16 апреля, жители города собрались на берегу реки, чтобы убрать мусор с пляжа, побороться за призы и зарядиться позитивом. Зарегистрировать свою команду могли как семьи, так и соседи, коллеги, а пришедшие без команды могли найти единомышленников на месте.

Организаторы конкурса предложили участникам не терять времени зря и начать зарабатывать баллы до начала старта. Для этого были созданы интерактивные площадки – дополнительные фишки выдавали в экологической викторине, конкурсе «Капитан по сортировке мусора» и в «Антивирусной эстафете».

Пожелал удачи собравшимся командам глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Все участники большие молодцы, что собрались здесь. Этот квест позволяет одним выстрелом убить двух зайцев — сделать город чище, а места, где, мы проводим время, лучше и комфортнее. Помимо этого, участники хорошо и весело проводят время с коллегами, с семьей. В любом случае, это единение, хороший опыт, который необходимо распространять и на другие территории города», - отметил сити-менеджер.

Поприветствовал команды и депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков. «Рад вас приветствовать на излюбленном месте отдыха Овсища и ДЭУ, они называют его просто «пляж». Конечно, это место требует уборки, поэтому мы ежегодно в течение 12 лет приводили его в порядок вместе с активистами и учениками школы №3. А в прошлом году семейный клуб предложил поменять формат мероприятия и сделать «Чистые игры»», - рассказал депутат.

Он также добавил, что в 2021 году в играх приняли участие около 100 человек, которые собрали более тонны смешанного мусора, 123 мешка стекол и 23 покрышки.

Руководитель клуба семьи и добрососедства «Вместе», координатор «Чистых игр» Оксана Петрова рассказала, что сегодня зарегистрировались 9 корпоративных команд, 13 семейных, а также пять команд из друзей и соседей.

Всем участникам вручили стартовые пакеты с картой территории, на которой указали склады, и с правилами игры с расписанными баллами за каждый вид отходов. Так, наибольшее количество фишек можно было получить за металл (10 баллов), стекло (8 баллов) и пластиковые бутылки (7 баллов).

Ровно в 13.00 состоялся общий организованный старт игр. Команды, среди которых были взрослые, дети и даже собаки, разбежались по территории и начали наполнять мешки.

Счастливчики, нашедшие в ходе уборки, необычные предметы участвовали в отдельном конкурсе на станции «Артефактов». Участники придумывали любопытную версию того, как эта вещь попала на пляж и зарабатывали дополнительные очки.

Особое внимание участников обратили на технику безопасности. Псковичей призвали смотреть под ноги, быть аккуратнее со стеклом и осторожно собирать мусор у люков и колодцев. Собранные отходы вывезли на дальнейшую переработку – это пластиковые и стеклянные бутылки, металл и алюминиевые банки.

В конце игр всех ожидал пикник из угощений, приготовленных на открытом огне, и памятные сувениры в виде магнитов.

Добавим, партнером «Чистых игр» в этом году стал завод «Титан-Полимер».

«Мы регулярно оказываем помощь в проведении мероприятий, которые направлены на формирование экологической культуры населения. Помимо нашего эко-просветительского проекта «Экосуббота», завод «Титан-Полимер» в этом поддержал более пяти экологических инициатив. Приятно замечать, как в Псковской области увеличивается количество экологических мероприятий и растет общественный интерес к таким вопросам, как экологичный образ жизни, осознанное потребление и природосбережение», - прокомментировала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер», координатор проекта «Экосуббота» Снежана Ермолаева.

Анастасия Быстренькина