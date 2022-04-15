Общество

В России запустили магазин приложений для пользователей Android

Анатолий Сморгонский, предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett, запустил свой российский аналог Google Play - российский магазин приложений для пользователей Android под названием RuMarket.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Анатолий Сморгонский, предприниматель и топ-менеджер Gett, запускает RuMarket - магазин приложений для устройств на платформе Android», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Инвесторами стали Анатолий Сморгонский и группа «частных it-инвесторов», имена которых не раскрываются, сообщил представитель магазина.

На Rumarket уже доступны приложения крупных российских банков и другие необходимые сервисы, уточнили в пресс-службе магазина приложений. Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В следующих релизах планируется расширение функционала - монетизация, дифференциация приложений по рейтингу пользователей и безопасности. Все приложения будут проходить модерацию и проверяться системой на вирусы.

«Для всех пользователей, лишившихся своих привычных сервисов, мы запускаем RuMarket - альтернативный магазин для приложений, который доступен не только российским пользователям. Это первый релиз продукта, но он уже работает, и мы будем развивать его дальше», - приводят в пресс-службе слова основателя и CEO RuMarket Анатолия Сморгонского.

Напомним, 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, заявил, что Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу. Глава правительства отметил, что Минцифры РФ уже работает над созданием российского онлайн-магазина приложений на платформе Android.