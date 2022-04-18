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Общество

Игорь Максимов: Участие в конкурсе «Чистый Псков» влияет на имидж предприятия

18.04.2022 14:47|ПсковКомментариев: 0

Участие в конкурсе «Чистый Псков» влияет на имидж предприятия. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«Мы будем принимать участие в субботнике, просто потому что мы должны это делать. Это наш долг перед той землей, на которой живем. Будем принимать участие и в конкурсе "Чистый Псков", мы ведь предприятие, это наш имидж», - сказал Игорь Максимов.

Он отметил, что работники «Псковских тепловых сетей» ежегодно принимают участие в месячнике по благоустройству города, приводят в порядок свою территорию, высаживают новые деревья. «Если кто-то оценит наши усилия в конкурсе, это замечательно. <...> Конкурс больше людей мобилизует все-таки. У нас за последние годы люди привыкли к конфетке или морковке в конце пути. Будешь себя хорошо вести — тебе будет конфетка. Это из этого разряда. Тоже неплохо», - добавил директор ПТС.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

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Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

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Теги: #птс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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