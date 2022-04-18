Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тверские управленцы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
Geely по специальной цене
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Современный центр обслуживания
Денис Иванов о бюджете Пскова
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
петухам здесь не место
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 18.04.2022 10:440 Мучительное закрытие YouTube 18.04.2022 20:490 «Невыездными» в Псковской области остаются более 20 тысяч человек 18.04.2022 20:360 Глава Великих Лук поблагодарил своего советника за добрую инициативу 18.04.2022 19:590 Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19 18.04.2022 19:430 Hesburger на Запсковье продолжает работу 18.04.2022 17:410 Пскович заплатит 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ
 
 
 
Самое популярное 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 16.04.2022 21:500 Два человека погибли в ДТП в Псковском районе 16.04.2022 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова 18.04.2022 10:182 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 17.04.2022 10:260 В Пскове задержали члена партии «Яблоко» Николая Кузьмина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19

18.04.2022 19:59|ПсковКомментариев: 0

Выделение отдельного направления для реабилитации переболевших коронавирусом в Псковской городской больнице прокомментировал заместитель главного врача по лечебной части учреждения Борис Андреев в ходе встречи с журналистами 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Он напомнил, что Псковская городская больница год отработала в режиме ковидного госпиталя, здесь принимали первых больных коронавирусом. Ее специалисты лечили самых тяжелых пациентов с постковидными осложнениями.

«Как врач, проработавший с вирусом с самых первых дней его появления, скажу, что вся ковидная история перевернула наше мировоззрение. Коронавирус изменил наше представление о болезнях, заставил быстро менять подходы, научил работать командой. Это был серьезный вызов, мы стали шире общаться между городами, делиться опытом, стали быстрее шевелиться, много читать и работать», – рассказал Борис Андреев.

По его словам, простые дыхательные упражнения, вибрационный массаж, движение кистями и стопами уже помогали человеку «раздышаться» в процессе лечения заболевания. «Врачи видели от них эффект. Было очевидно, что начинать реабилитацию нужно сразу, - подчеркнул врач. - Даже человеку, лежащему на аппарате вентиляции, необходим профилактический массаж, – а это уже начало восстановления».

«Реабилитация существовала и раньше. Если человек болел, его отправляли в профильный санаторий. Сейчас стало актуально не ждать, когда несчастный больной после коронавирусной инфекции доберется до санатория, а начать восстановление уже здесь», – пояснил необходимость появления отделения специалист.

Также Борис Андреев отметил, что в процессе изучения постковидных осложнений стала очевидна важность психологической реабилитации.

«Люди, болеющие ковидом, часто невротизированные, запуганные, тревожные. Просто человеческим участием, хладнокровным отношением, спокойной беседой можно смягчить состояние человека и даже на этом фоне повысить сатурацию легких. Соматические компоненты есть во всех болезнях. Так что реабилитация приобретает важное значение с первого появления человека в больнице. Специальная аппаратура, тренажеры и только потом санаторный этап», – добавил заместитель главного врача по лечебной части.

Теги: #коронавирус #реабилитация #псковская городская больница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 52 человека
18.04.2022, 20:490 «Невыездными» в Псковской области остаются более 20 тысяч человек 18.04.2022, 20:360 Глава Великих Лук поблагодарил своего советника за добрую инициативу 18.04.2022, 20:190 Жителя Ленобласти осудили за кражу и поножовщину в псковских деревнях 18.04.2022, 19:590 Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19
18.04.2022, 19:430 Hesburger на Запсковье продолжает работу 18.04.2022, 19:280 Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в псковском ТЦ 18.04.2022, 19:190 Реставраторы восстановили пролеты звонницы церкви в центре Пскова. ФОТО 18.04.2022, 19:061 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
18.04.2022, 18:540 Опрос ПЛН-ТВ: Готовы ли псковичи лично заниматься раздельным сбором мусора? 18.04.2022, 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни 18.04.2022, 18:330 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве. ВИДЕО 18.04.2022, 18:270 В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове
18.04.2022, 18:150 Более 1400 нарушений на дорогах выявили псковские полицейские за неделю 18.04.2022, 18:000 Дорожную разметку начнут обновлять в Пскове на этой неделе 18.04.2022, 17:551 Псков встал в пробках из-за ДТП с фурой. ФОТО 18.04.2022, 17:470 «Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей Северо-Западного региона
18.04.2022, 17:410 Пскович заплатит 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ 18.04.2022, 17:320 Белые пятна и черные полосы 18.04.2022, 17:250 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса 18.04.2022, 17:182 Секс с несовершеннолетней обернулся судом для жителя Псковской области
18.04.2022, 17:100 Интерактив: Недоступный лесопарк 18.04.2022, 17:000 Губернатор поблагодарил Николая Баскова за подарок псковским детям  18.04.2022, 16:530 Конкурсная комиссия выбрала лучших муниципальных служащих Псковской области 18.04.2022, 16:380 Псковичи смогут выбрать места размещения двух новых архитектурных форм
18.04.2022, 16:300 Александр Козловский оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии 18.04.2022, 16:240 Неделю без осадков прогнозируют псковские синоптики 18.04.2022, 16:220 Симфонический концерт впервые представили псковичам в формате виртуальной реальности 18.04.2022, 16:190 Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России
18.04.2022, 16:090 Турнир по дзюдо среди юношей прошел в Пскове 18.04.2022, 16:080 Сборник псковских сказок и легенд будет издан в мае 18.04.2022, 16:050 Две школы планируют построить в псковской деревне Борисовичи 18.04.2022, 16:040 Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»
18.04.2022, 15:560 Большой концерт пройдет у монумента в Самолве в День России 18.04.2022, 15:5416 Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию ВС России 18.04.2022, 15:530 Концепцию нового театра кукол в Пскове одобрил губернатор 18.04.2022, 15:500 Псковское отделение реабилитации постковидных больных готово принять до 50 человек
18.04.2022, 15:470 Организаторы «Западных ворот» в Пскове планируют заложить новую традицию 18.04.2022, 15:340 Прокуратура выявила нарушения в работе псковского аэропорта 18.04.2022, 15:301 Александр Козловский рассказал о целях Союзного государства 18.04.2022, 15:203 Hesburger закрыл свой ресторан в Пскове
18.04.2022, 15:130 Свадьбу мечты организуют для победителей конкурса в Пскове 18.04.2022, 14:590 Большинство респондентов ПЛН готовы заниматься раздельным сбором мусора 18.04.2022, 14:560 Бизнесмен Руслан Мурадалиев стал гостем программы «Деловой понедельник». ВИДЕО 18.04.2022, 14:530 Выставка о суровой природе и животном мире Карелии открылась в Пскове
18.04.2022, 14:525 Александр Козловский об импортозамещении: Мы покувыркаемся, но реализуем это 18.04.2022, 14:470 Игорь Максимов: Участие в конкурсе «Чистый Псков» влияет на имидж предприятия 18.04.2022, 14:420 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве 18.04.2022, 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд
18.04.2022, 14:200 Автомобили не разъехались на трассе Псков — Гдов, пострадали двое 18.04.2022, 14:151 «Единая Россия» представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области 18.04.2022, 14:020 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке. ВИДЕО 18.04.2022, 14:020 780-ю годовщину Ледового побоища отметили в Пскове
18.04.2022, 13:560 День без осадков и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 19 апреля 18.04.2022, 13:490 Более 1300 псковских семей получают выплату на второго ребенка из маткапитала 18.04.2022, 13:320 Дошкольник пострадал в ДТП в Великих Луках 18.04.2022, 13:260 Александр Козловский заявил о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией
18.04.2022, 13:250 В Пскове открылось отделение реабилитации для постковидных больных 18.04.2022, 13:210 Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 18.04.2022, 13:201 «Экопром» доставил партию мусорных контейнеров в псковские деревни 18.04.2022, 13:184 Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля
18.04.2022, 13:080 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 18.04.2022, 13:060 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии. ВИДЕО 18.04.2022, 13:040 Схема движения автобуса №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове 18.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
18.04.2022, 12:510 Аграрии Псковской области приступили к севу зерновых 18.04.2022, 12:410 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке 18.04.2022, 12:400 Денис Иванов принял участие в субботнике в своем округе 18.04.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским
18.04.2022, 12:290 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские 18.04.2022, 12:220 В филиале псковской поликлиники появится компьютерный томограф с контрастом 18.04.2022, 12:030 В магазине на улице Советской в Пскове выявили фальшивые деньги 18.04.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
18.04.2022, 11:420 «Нетленку» представила на выставке в Пскове местная художница 18.04.2022, 11:350 В новом филиале псковской поликлиники появится электронное обслуживание  18.04.2022, 11:270 «Киа» и «Фольксваген» столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 18.04.2022, 11:250 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru