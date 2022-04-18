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Псковский врач объяснил важность реабилитации для больных COVID-19

Выделение отдельного направления для реабилитации переболевших коронавирусом в Псковской городской больнице прокомментировал заместитель главного врача по лечебной части учреждения Борис Андреев в ходе встречи с журналистами 18 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что Псковская городская больница год отработала в режиме ковидного госпиталя, здесь принимали первых больных коронавирусом. Ее специалисты лечили самых тяжелых пациентов с постковидными осложнениями.

«Как врач, проработавший с вирусом с самых первых дней его появления, скажу, что вся ковидная история перевернула наше мировоззрение. Коронавирус изменил наше представление о болезнях, заставил быстро менять подходы, научил работать командой. Это был серьезный вызов, мы стали шире общаться между городами, делиться опытом, стали быстрее шевелиться, много читать и работать», – рассказал Борис Андреев.

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По его словам, простые дыхательные упражнения, вибрационный массаж, движение кистями и стопами уже помогали человеку «раздышаться» в процессе лечения заболевания. «Врачи видели от них эффект. Было очевидно, что начинать реабилитацию нужно сразу, - подчеркнул врач. - Даже человеку, лежащему на аппарате вентиляции, необходим профилактический массаж, – а это уже начало восстановления».

«Реабилитация существовала и раньше. Если человек болел, его отправляли в профильный санаторий. Сейчас стало актуально не ждать, когда несчастный больной после коронавирусной инфекции доберется до санатория, а начать восстановление уже здесь», – пояснил необходимость появления отделения специалист.

Также Борис Андреев отметил, что в процессе изучения постковидных осложнений стала очевидна важность психологической реабилитации.

«Люди, болеющие ковидом, часто невротизированные, запуганные, тревожные. Просто человеческим участием, хладнокровным отношением, спокойной беседой можно смягчить состояние человека и даже на этом фоне повысить сатурацию легких. Соматические компоненты есть во всех болезнях. Так что реабилитация приобретает важное значение с первого появления человека в больнице. Специальная аппаратура, тренажеры и только потом санаторный этап», – добавил заместитель главного врача по лечебной части.