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Общество

Теплую Пасху обещают синоптики жителям Псковской области

19.04.2022 11:22|ПсковКомментариев: 0

До +16 градусов прогреется воздух на территории Псковской области в воскресенье, 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По прогнозам синоптиков, достаточно комфортная температура будет сопровождаться северным ветром. «По предварительному прогнозу, в праздник Пасхи должно быть тепло. Ветер будет слабый, но северный. Осадков не ожидается», – сказала начальник Псковского гидрометцентра.

Напомним, что неделя с 18 по 24 апреля, по словам псковских синоптиков, пройдет без осадков.

Теги: #прогноз погоды #погода #Псковская область #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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