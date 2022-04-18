Общество

Теплую Пасху обещают синоптики жителям Псковской области

До +16 градусов прогреется воздух на территории Псковской области в воскресенье, 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По прогнозам синоптиков, достаточно комфортная температура будет сопровождаться северным ветром. «По предварительному прогнозу, в праздник Пасхи должно быть тепло. Ветер будет слабый, но северный. Осадков не ожидается», – сказала начальник Псковского гидрометцентра.

Напомним, что неделя с 18 по 24 апреля, по словам псковских синоптиков, пройдет без осадков.