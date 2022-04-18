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Общество

Депутат Любовь Николаева призвала бизнесменов активнее участвовать в конкурсе «Чистый Псков»

19.04.2022 12:37|ПсковКомментариев: 0

Чаще всего участниками конкурса «Чистый Псков» становятся муниципальные учреждения. Хотелось бы, чтобы местные предприниматели тоже активно присоединялись к уборке города. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила директор центра образования «Псковский педагогический комплекс», депутат Псковской городской Думы по округу №10 Любовь Николаева.

«Самое главное, на мой взгляд, что активное участие в этом конкурсе всегда принимают школы, дошкольные образовательные учреждения, муниципальные объекты, но хотелось бы, чтобы поактивнее в этом конкурсе участвовали и частные предприниматели, потому что мне, как депутату, очень часто приходится обращаться к владельцам магазинов, ларьков, чтобы они тоже приняли участие в благоустройстве прилегающих территорий», - сказала Любовь Николаева.

По ее мнению, конкурс «Чистый Псков» — это стимул, который позволяет увеличить количество людей, принимающих участие в уборке города. «Идея не нова, но это более широкое привлечение участников. Надо отдать должное нашей администрации и партнерам конкурса, ведь все участники и победители как-то поощряются», - заметила депутат.

Она также добавила, что заявку на участие в конкурсе «Чистый Псков», в частности, планирует подавать и ППК. «Мы подавали и заявку на конкурс по украшению школы к Новому году, старались, и наша школа была отмечена, не в числе победителей, но в числе интересных идей. Вот и на конкурсе "Чистый Псков" постараемся придумать при осуществлении благоустройства что-то интересное, что привлечет внимание комиссии», - заверила директор учреждения.

По словам Любови Николаевой, к месячнику по уборке активно подключаются и жители городского округа №10. «Это замечательное мероприятие. Конечно, уборка города — это дело общее, дело всех, а не только служб по благоустройству города, поэтому я призываю наших горожан принять активное участие в этом мероприятии», - заключила депутат.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

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Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

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Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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