Губернатор проконтролировал размещение беженцев в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Невельский район 20 апреля посетил пункт временного размещения для беженцев с территорий ЛДНР и Украины, чтобы оценить, как организована работа по комплексному сопровождению вынужденных переселенцев. Вместе с ним на объекте побывали начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников, глава муниципалитета Олег Майоров и руководители профильных органов исполнительной власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников прошел по территории, заглянул в пункт выдачи гуманитарной помощи и ознакомился с условиями проживания. Глава региона пообщался с беженцами, поинтересовался, устраивает ли питание и какую помощь еще нужно оказать. Прибывшие граждане в свою очередь поблагодарили за поддержку и заверили, что все хорошо, питание вкусное, все основные вопросы оперативно решаются.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, которая также участвовала в обходе, рассказала, что каждый прибывший осмотрен, необходимая медпомощь оказана, нуждающиеся госпитализированы. По каждому ребенку будет составлена индивидуальная карта, проведены необходимые прививки. «Сюда приезжают комплексные, специализированные бригады с необходимым оборудованием», — заметила она.
Особое внимание глава региона уделил вопросу трудоустройства беженцев. И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова доложила, что вчера здесь прошла крупная ярмарка вакансий, с предложениями о работе приехали представители крупнейших производственных предприятий области. Первые собеседования состоялись. Около 40 беженцев ждут документы, чтобы трудоустроиться. Здесь же развернут консультационный пункт по вопросам содействия занятости.
Для детей и подростков на территории пункта временного размещения есть комната досуга, где они могут играть в настольные игры, смотреть мультики. Для малышей — специализированная детская комната.
Во время визита губернатора волонтеры и представители общественных организаций играли с ребятами в подвижные игры. Здесь Михаил Ведерников поздравил Ирину Борисову с 14-летием и поинтересовался, как она чувствует себя, начала ли ходить в школу. «Привыкаем. Учителя относятся хорошо», — ответила девочка.
«Я доволен работой всех ответственных служб. Люди приехали испуганные, изможденные. Многие дети сначала просто ходили с мамами за ручку и молчали. А сейчас детскую комнату слышно практически со всех этажей санатория. Оказана максимальная помощь, максимальная забота с самого первого дня. Людям, которым требовалось, оказана медицинская помощь, всех проверили, осмотрели профильные специалисты. Тяжелее всего людям старшего поколения. Два человека уехали в интернаты, еще два планируют туда поехать. Мы всю необходимую помощь окажем», — сказал Михаил Ведерников по итогам визита. Особо глава региона отметил усилия правоохранительных структур и в части обеспечения безопасности, и в части оформления документов, чтобы можно было получить полагающиеся выплаты или трудоустроиться.
Губернатор напомнил, что временным переселенцам предложено более 600 вакансий. Михаил Ведерников также сообщил, что дети приступили к учебе. «Хочется все службы поблагодарить. Ситуацию мы и дальше будем держать на постоянном контроле. Надеюсь, людям у нас понравится. Я рассчитываю, что все оперативно адаптируются и будут планировать свою дальнейшую жизнь», — заключил он.