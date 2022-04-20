Меры предосторожности при проведении огневых работ напомнили псковичам

Электросварка, газосварка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр относятся к огневым работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием или нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций, относятся к огневым работам. Несоблюдение требований безопасности при их проведении может привести к пожару, напомнили в МЧС.
В первую очередь место проведения таких работ должно быть обеспечено средствами тушения: огнетушителем, ящиком с песком, лопатой, ведром с водой.
Огневые работы можно производить только после выполнения всех подготовительных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность. Место должно быть очищено от горючих веществ и материалов. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории сгораемые конструкции должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами, а при необходимости – политы водой.
Более того, рекомендуется место для проведения огневых работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, оградить сплошной перегородкой из негорючего материала.
При проведении огневых работ запрещается:
Недопустимо проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
«Огневые работы должны быть прекращены при обнаружении отступлений от требований, несоблюдения мер безопасности, а также возникновении опасной ситуации», – предупредили в МЧС.