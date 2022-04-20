Общество

Псковские налоговики оказали гуманитарную помощь беженцам

Сотрудники УФНС России по Псковской области оказали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, которые находятся в пункте временного размещения. Среди беженцев более 60 детей. Именно им и была адресована большая часть груза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФНС России по Псковской области

«Коробки со сладостями, в которых конфеты, печенье и пряники, соки, каши для детского питания и памперсы для совсем маленьких. Кроме того, среди подарков – детские книги со сказками и развивающая литература, альбомы, краски и карандаши», – рассказали в УФНС.

Члены молодежного совета управления ФНС лично привезли гуманитарный груз в пункт временного размещения беженцев и передали волонтерам, которые займутся его распределением.

Это уже третья партия гуманитарного груза, который собирают псковские налоговики для жителей Донбасса за последнее время, добавили в ведомстве.