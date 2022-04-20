Более 400 школьников вакцинировались от коронавируса в Пскове

411 школьников вакцинировались от коронавируса в Пскове. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко в ходе онлайн-брифинга 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Это примерно 3,3% наших школьников», — уточнила она. Анна Кузыченко отметила, что число вакцинированных школьников может быть больше, поскольку не все сообщают о пройденной вакцинации.
«Порядка 200 детей изъявили желание вакцинироваться, подключаться в ближайшее время к этому процессу», — сказала она.
Вакцинация школьников проводится на добровольной основе в медучреждениях, добавила Анна Кузыченко.