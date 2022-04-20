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Общество

Талабские острова войдут в реестр памятников истории и культуры России

22.04.2022 07:34|ПсковКомментариев: 0

Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия региона поддержал предложение о включении Талабских островов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соответствующее решение было принято единогласно на заседании совета, которое состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Талабские острова — это место с непростой судьбой и историей. Но сегодня, в XXI веке, это тихая обитель, культурная и духовная достопримечательность Псковской области. Безусловно, уникальная атмосфера островов нуждается в долгосрочной защите. Все потенциальные проекты инвесторов, как и вся работа по улучшению коммунальной, транспортной и туристской инфраструктуры островов, должны реализовываться без ущерба микроклимату этих мест», — заметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что жители Талабских островов ранее сами подняли вопрос защиты этой территории. Разрабатываемый проект, подчеркнул губернатор, отвечает как интересам жителей, так и долгосрочным планам по сохранению территории.

Заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия — начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулированию градостроительной деятельности Елена Жукова рассказала, что в прошлом году Талабские острова на основе исследований по определению историко-культурной значимости были признаны выявленным объектом культурного наследия с наименованием «Достопримечательное место, связанное с историей Талабских островов, XV в. — II пол. XX в.». С этого момента острова подлежат государственной охране.

На островах расположены несколько объектов, содержащихся в реестре и являющихся объектами культурного наследия как федерального, так и регионального значений. В их числе, например, Церковь Петра и Павла (XIX в.), Никольская церковь (1742 г.) и ряд других. Включение всей территории Талабских островов (острова имени Залита, Белова и острова Талабск) в единый реестр позволит обеспечить его сохранность.

Для включения в реестр, заметила Елена Жукова, необходимо заключение историко-культурной экспертизы, в ходе которой будет определена категория значимости объекта культурного наследия. В настоящее время уже разработан проект границы территории выявленного объекта культурного наследия, определены его территориальные зоны. Завершаются работы по определению требований к осуществлению деятельности, градостроительным регламентам. Данный проект был представлен членам совета, которые смогли уточнить некоторые аспекты проведенной работы, внести свои предложения и рекомендации.

Глава региона Михаил Ведерников поинтересовался, обсуждались ли эти наработки, регламенты с жителями островов. «С жителями все обсудили и не один раз. Нареканий не было никаких», — заверила в свою очередь глава Псковского района Наталья Федорова.

Еще один вопрос повестки дня — предложения по организации водного экскурсионного маршрута «Прогулка по Великой реке», включающего объекты всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы» из списка ЮНЕСКО. Губернатор обратил внимание, что уже в следующем году в регион поступит специализированный катер для туристических водных прогулок. Это пассажирское судно «Иния» на 54 места, которое строится специально для нашей области. По поручению Губернатора, должна быть заранее продумана логистика, чтобы проект был не только интересным, но и максимально комфортным и безопасным на протяжении всего пути. Участники совета рассмотрели предложения по возможному наполнению проекта.

Теги: #псковский район #талабские острова
Источник: Псковская Лента Новостей
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