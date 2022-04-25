Общество

Завершен прием заявок на конкурс «Чистый Псков»

Завершен прием заявок на участие в конкурсе по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» устроили субботник и убрали территорию вдоль дороги у здания на Зональном шоссе, 34.

«Граждане Пскова образовали мини-свалки на данной территории, включающие огромное количество пластиковых и стеклянных бутылок, опавших веток, листьев. Нашими силами собрано 60 мешков по 160 литров ТКО, прошлогодней листвы, а также огромное количество веток», – отметили газовики.

Ресторан «SUSHI ROOM» также поучаствовал в конкурсе «Чистый Псков».

Торговая организация «Центральный рынок» в свою очередь тоже присоединилась к акции.

Кроме того, в последний день заявки успели подать детские сады №50 «Красная шапочка» и №47 «Радость», естесственно-математический лицей №20, лицей экономики и основ предпринимательства №10, школа №2.

До 30 апреля конкурсная комиссия совершит объезд представленных к участию в конкурсе территорий с целью выявления лучших объектов (предельное количество в каждой номинации – 5). Их разместят в группе администрации города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Победителями признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями в номинации признаются несколько участников конкурса.

Кроме того, с 1 по 10 мая в группе администрации города Пскова в социальной сети «ВКонтакте» состоится интернет-голосование псковичей и гостей города по определению зрительских симпатий в каждой из номинаций.

Подведение итогов конкурса пройдет в период с 11 по 13 мая. Награждение победителей состоится 13 мая в администрации города Пскова по адресу: улица Некрасова, дом 22.

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.