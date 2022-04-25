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Общество

В Пскове раздадут более 2 тысяч георгиевских лент

27.04.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Псков присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка» сегодня, 27 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, активными участниками мероприятия станут воспитанники центра «Патриот» и представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В первой половине дня точкой работы волонтеров станет территория у памятника в Крестах в честь 50-летия Красной Армии .

Во второй половине дня жители и гости областной столицы смогут получить один из символов приближающегося Дня Победы у Вечного огня, на площади Ленина, в Детском и Кутузовском парках, в Сквере пограничников, в районе городской больницы, торгового центра «Империал», а также на Рижском проспекте в районе остановки «Маяк».

В общей сложности волонтеры вручат около 2,4 тыс. георгиевских лент.

Вручение лент также будет организовано в Великих Луках и в районных центрах Псковской области.

Отметим, впервые всероссийская акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. С того момента она стала традиционным мероприятием накануне Дня Победы.

Теги: #Георгиевская лента
Источник: Псковская Лента Новостей
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