Общество

Елена Полонская приступила к работе советником губернатора

Экс-глава Пскова Елена Полонская приступила к работе советником губернатора Псковской области по социальным вопросам. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы. Фото: пресс-служба гордумы

«С сегодняшнего дня для меня начался новый период, я перешла на государственную службу к нашему губернатору Михаилу Ведерникову советником по социальным вопросам. Очень серьезное направление, которое требует отдельного внимания. Большой блок работы, новые задачи. Но я по-прежнему буду с вами на связи, мой мобильный телефон знает практически каждый житель города. Теперь передо мной открываются новые горизонты, надеюсь стать полезной не только псковичам, но и жителям региона. Уверена, что впереди много интересного!» - отметила она.

Елена Полонская поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за оказанное доверие, а псковичей за колоссальную поддержку и совместную работу. «Вместе мы справлялись с трудностями, решали проблемы, не боялись новых целей и задач», - подчеркнула она.

«Начинается новая глава в моей жизни, вместе с жителями не только Пскова, но и региона. В процветании нашего славного города и области мы заинтересованы все вместе!» - заметила она.

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