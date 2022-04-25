Экс-глава Пскова Елена Полонская приступила к работе советником губернатора Псковской области по социальным вопросам. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы. Фото: пресс-служба гордумы
Елена Полонская поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова за оказанное доверие, а псковичей за колоссальную поддержку и совместную работу. «Вместе мы справлялись с трудностями, решали проблемы, не боялись новых целей и задач», - подчеркнула она.
«Начинается новая глава в моей жизни, вместе с жителями не только Пскова, но и региона. В процветании нашего славного города и области мы заинтересованы все вместе!» - заметила она.
Напомним, 26 апреля депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Елены Полонской.