Политика

Депутаты досрочно прекратили полномочия главы Пскова Елены Полонской

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова и депутата гордумы шестого созыва по избирательному округу №8 Елены Полонской. Решение принято большинством голосов - «за» проголосовал 21 депутат. Об этом с сессии гордумы, которая проходит 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Полонская займет должность советника губернатора Псковской области по социальным вопросам. Исполняющим полномочия главы Пскова планируют назначить Сергея Гаврилова - заместителя главы областного центра.

Напомним, 31 марта депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в областные законы, отменяющие двуглавую модель управления Псковом. «Предлагаем, чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации. Это позволит оперативно принимать необходимые решения и в полней мере нести весь груз ответственности за них», - отмечал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года в Пскове.

В 2003 году окончила Современную гуманитарную Академию по направлению «Менеджмент», квалификация «Бакалавр менеджмента».

В 2015 году избрана членом Общественной палаты Псковской области от муниципального образования «Город Псков».

13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу №10.

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №8. Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем главы Пскова на штатной основе.

5 февраля 2019 года избрана заместителем секретаря регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.

21 мая 2019 года назначена куратором проектной деятельности регионального политического совета партии «Единая Россия». Также является куратором партийного проекта «Крепкая семья».

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Государственное и муниципальное управление».

23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва назначена и. п. главы города Пскова.

13 ноября 2019 года на внеочередной 31-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва была избрана главой города Пскова, вступила в должность 25 ноября 2019 года.

23 декабря 2019 года избрана секретарем Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия». 21 февраля 2022 года на этом посту ее сменил экс-начальник регионального МЧС, помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации Валерий Филимонов.

Елена Полонская замужем, воспитывает двух сыновей и дочь.