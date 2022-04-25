Общество

В Пскове мемориалы с Вечным огнем приводят в порядок к 9 Мая

В Пскове в рамках подготовки к празднованию Дня Победы приводят в порядок мемориалы с Вечным огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Ежегодно МКУ «Специализированная служба» и АО «Газпром газораспределение Псков» совместно проводят работы по прочистке горелок. Для этого пламя Вечного огня переносят на временную горелку. Затем все очищают от мусора, нагара, гравия и посторонних предметов.

Мастер службы наружных газопроводов АО «Газпром газораспределение Псков» Александра Соловьева рассказала, что Вечный огонь является не только символом памяти, но и сложным технологическим комплексом, который нуждается в регулярном обслуживании для обеспечения бесперебойного газоснабжения.

«Мы гордимся этой почетной обязанностью и причастностью к сохранению памяти о великом подвиге наших героев в годы Великой Отечественной войны» - добавила она.

Отметим, что в Пскове находится два комплекса Вечный огонь: у мемориала «Могила Неизвестного солдата» на площади Победы и в Сквере Павших борцов на улице Кузнецкой.