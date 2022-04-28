Георгиевские ленты вместе с гуманитарной помощью доставят на Донбасс

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе к 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского реготделения партии.
Фото здесь и далее: пресс-служба «Единой России»
Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.
«Вместе с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает георгиевскую ленту. Мы считаем, что она должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 миллионов рублей. Для физических лиц - также штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», - сообщила она.
В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.
Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.