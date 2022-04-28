Общество

Анатолий Васильев с честью выдерживал все испытания - Георгий Василевич

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич высказал свои соболезнования по случаю смерти почетного гражданина Пскова, заслуженного строителя РФ Анатолия Васильева.

XXXV Пушкинский праздник поэзии. Открытие музея-усадьбы «Петровское». У микрофона директор Генеральной дирекции «Псковреконструкция» А. Т. Васильев. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Четверть века сотрудничества и дружбы связывает Пушкинский заповедник с Анатолием Тимофеевичем, — отметил Георгий Василевич. — В счастливую и трудную пору большой реставрации пушкинских музеев-усадеб он встал во главе нескольких сотен профессионалов - парколесоустроителей, музейных реставраторов, строителей, гидроинженеров, экспозиционеров, мелиораторов, представителей разных профессий - всех, чьим трудом был преображен Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское". С самых первых дней Анатолий Тимофеевич был не просто начальником, но мудрым, опытным, внимательным руководителем работ, совестью и душой коллектива. Несмотря на все сложности, а их было много, Анатолий Тимофеевич с коллегами, строителями и музейными работниками, осуществили уникальные по объему и творческому содержанию проекты. Итогом стало создание музейной среды, в которой присутствие пушкинского начала ощущалось каждым посетителем. Красота и гармония места были дополнены удобством и пользой, без которых немыслим современный музей. При этом понимание особенностей и тактичность реставраторов позволили Пушкинскому заповеднику сохранить свое лицо, знакомое миллионам посетителей».

По его словам, Анатолий Васильев воплотил в своей личности лучшие черты советского человека. «Это любовь к Родине, трудолюбие и высокий профессионализм, уважительное отношение и внимание к людям, любовь к жизни, к своим родным и друзьям. Он умел найти нужные слова в общении с подчиненными и начальниками. И то, и другое часто помогало найти выход из, казалось бы, безвыходных производственных ситуаций. На разных постах, которые в течение жизни занимал Васильев, он учился, стремился к наилучшему исполнению своих задач, сохранял открытость и скромность. Двадцатый век, на который пришлась большая часть жизни Анатолия Тимофеевича, часто проверял его на прочность, на человечность. Этот экзамен он выдержал с честью», - продолжил он.

«Анатолий Тимофеевич умел дружить. Он часто приходил на помощь людям. Делалось это от всей души, искренно. Искренность и доброта – два качества, которые пронес он через всю свою жизнь. Именно эти качества чаще всего вспоминаются сегодня, когда большая, плодотворная и яркая жизнь настоящего русского человека, псковитянина, Анатолия Васильева завершилась. Нам, тем, кто имел счастье знать его, будет очень не хватать его в нашей жизни. Его мудрых слов, доброй улыбки, его умения понимать и любить жизнь, делиться этим истинным богатством, которое не поддается тлению и ржавчине. С нами останутся звуки его гитары его любовь к песням на слова Сергея Есенина. В наших душах останется его светлый образ: человека и друга. Вечная память и Царствие Небесное!» - добавил Георгий Василевич.

Георгий Василевич и сотрудники Пушкинского заповедника выражают самое искреннее сочувствие родным и близким, всем, кому дорога память об Анатолии Васильеве.