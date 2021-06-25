Общество

Николай Козловский: В Великих Луках в усиленном режиме устраняют последствия урагана

Коммунальные и аварийные службы Великих Лука работают в усиленном режиме устраняют последствия ураган. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Уважаемые великолучане! Все коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме и уже начали устранять последствия урагана. К работе подключились сотрудники МЧС, пожарные. Задействована специализированная техника.

Прошу вас всех, по возможности, не пользоваться личным транспортом, не покидать без острой необходимости город и свои квартиры», - рассказал он.

Номер Единой дежурной диспетчерской службы Великих Лук: 88115336374.