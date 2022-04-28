Общество

Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» откроют в Псковской области

В субботу, 30 апреля, вблизи поселка Идрица Себежского района будет открыт памятный знак в честь воинов 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица и водрузили Знамя Победы над рейхстагом, . Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке администрации региона.

Напомним, что при содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители региона могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака.

Как сообщил накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников, «открытие завтра, но люди уже приносят цветы».

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.