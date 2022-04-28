Памятный знак «Зарождение Знамени Победы» откроют в Псковской области

В субботу, 30 апреля, вблизи поселка Идрица Себежского района будет открыт памятный знак в честь воинов 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица и водрузили Знамя Победы над рейхстагом, . Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке администрации региона.
Напомним, что при содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители региона могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака.
Как сообщил накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников, «открытие завтра, но люди уже приносят цветы».