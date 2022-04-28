Псковский астроном-любитель запечатлел восход Млечного Пути. ВИДЕО

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел восход Млечного Пути. Видео опубликовано в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».
«Еще пара апрельских таймлапсов восхода Млечного Пути в восточной стороне неба. Окончание весеннего астросезона 27-28 апреля 2022 года (последние 2 ночи в весеннем астросезоне, когда астрономическая ночь еще наступала)», - поделился Петр Митрофанов.
Видео снято в деревне Черняковицы Псковского района и в деревне Аксеново Палкинского района.