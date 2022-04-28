Общество

Псковский омбудсмен напомнил о важности наличия свободы слова

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поздравил журналистов и работников средств массовой информации региона с Всемирным днем свободы печати. Поздравление опубликовано на сайте омбудсмена.

«Свободные и ответственные перед гражданами своей страны и иностранных государств средства массовой информации, а также свободный доступ жителей нашей планеты к достоверной информации повышает их осведомленность о реальном состоянии дел в обществе и в мире в целом. Это помогает людям стать активными участниками социально-политических процессов, самостоятельно на основе достоверной информации принимать решения по развитию демократии в своей стране, реальном обеспечении прав и свобод», - отметил Дмитрий Шахов.

Он подчеркнул, что, отмечая Всемирный день свободы печати, обязательно нужно вспомнить и о тех, кто погиб при исполнении своих профессиональных обязанностей.

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По мнению омбудсмена, сегодня от каждого требуется повышенная ответственность к достоверности распространяемой информации. «Надо всем не забывать, что свобода слова – не только гарантированная государством возможность беспрепятственно выражать посредством устного или печатного слова свои суждения по самым разным вопросам, но и условие эффективности общественного контроля за действиями публичной власти», - заметил Дмитрий Шахов.

«С праздником, уважаемые журналисты и работники средств массовой информации, новых вам творческих высот, интересных публикаций, профессионализма, объективности и, конечно, признания и доверия наших граждан!» - добавил он.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Псковской области выразил благодарность главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко и главному редактору радио «ПЛН FM» Константину Калиниченко.