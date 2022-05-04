Общество

На жилье детям-сиротам в Псковской области дополнительно выделили более 7 млн рублей

7,2 млн рублей дополнительно выделили в Псковской области для приобретения жилья детям-сиротам. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение принял губернатор.

В региональном комитете по финансам отметили, что с учетом ранее принятых решений увеличение финансирования в 2022 году на данные цели, включая выдачу жилищных сертификатов, составит 47,4 млн рублей. Таким образом, в 2022 году на приобретение жилья для детей-сирот и лиц из их числа, в том числе выдачу жилищных сертификатов, будут направлены средства в общей сумме 217,5 млн рублей.

В администрации добавили, что в Псковской области более 2 тысяч детей-сирот подлежат обеспечению жильем. Губернатор Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал особую актуальность темы для региона. В рамках совещания он поручил всем главам муниципальных образований держать вопрос приобретения жилья для данной категории граждан на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в Псковской области предложили скорректировать требования к жилью детям-сиротам.