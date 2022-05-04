Члены профсоюза пронесут «полотно памяти» на шествии в Пскове 9 мая

Молодежный совет Псковского облсовпрофа, студенты, члены профсоюза и рабочая молодежь в этом году традиционно примут участие в акции «Бессмертный полк». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила председатель совета Наталья Мандзибура.
Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов
Она пояснила, что студенты и представители старшего поколения оформили 130 лоскутов, на каждом из которых написаны имена их родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. «У всех ведь, в каждой семье, чтут память своих дедушек и бабушек, многие из них воевали, поэтому такие патриотические акции у нас приветствуются», - отметила председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).