Общество

Псковский активист рассказала, зачем участвовать в акции «Бессмертный полк»

Председатель Псковской областной организации «Российский союз молодежи», заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова рассказала, почему ее семья ежегодно участвует в акции «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня Победы 9 мая. Своей историей она поделилась в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Алена Иванова

«Я занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи и созданием проектов, направленных на патриотическое воспитание. Участие в акции "Бессмертный полк" - это наша семейная традиция, которая была привита еще бабушкой и дедушкой. Мы собираемся вместе — мама, папа, родная сестра, я — и идем на шествие», - отметила она.

В Великой Отечественной войне участвовал прадедушка Алены Ивановой Николай Волков. Он прошел все боевые действия, был дважды ранен, а затем трудился в Псковском районе в колхозе.

«Мы застали времена, когда он рассказывал нам про войну. Поэтому мы участвуем в акции, чтобы отдать дань памяти нашему прадедушке, который принес нам мирное небо над головой. Ну и, конечно же, это чувство патриотизма, сплоченности и единения всех людей. Они собираются вместе и чтят память наших предков», - подчеркнула председатель областной организации.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).