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Общество

Дети подготовили концепции смен для нового молодежного лагеря в Псковской области

14.05.2022 20:25|ПсковКомментариев: 0

Финал Всероссийского конкурса по сохранению культурно-исторического наследия прошел в Печорах. На нем дети из «Большой перемены» проектировали будущий федеральный молодежный лагерь, который появится в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Ребята подарили много интересных идей, помогли увидеть те запросы, которые важны для детей и подростков. Представленные на конкурс проекты будут учитываться при создании лагеря», - написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале. 

В конкурсе приняли участие более 100 школьников из 37 регионов страны. Финалисты презентовали свои варианты концепции смен федерального молодежного лагеря, который будет открыт по поручению президента России. 

Участники также представили свои проекты по развитию социальной культуры в регионе, приняли участие творческих и спортивных мастер-классах, познакомились с культурно-историческим наследием Псковской земли.

Теги: #печоры #дети #лагерь
Источник: Псковская Лента Новостей
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