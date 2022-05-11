Общество

Дети подготовили концепции смен для нового молодежного лагеря в Псковской области

Финал Всероссийского конкурса по сохранению культурно-исторического наследия прошел в Печорах. На нем дети из «Большой перемены» проектировали будущий федеральный молодежный лагерь, который появится в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Ребята подарили много интересных идей, помогли увидеть те запросы, которые важны для детей и подростков. Представленные на конкурс проекты будут учитываться при создании лагеря», - написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

В конкурсе приняли участие более 100 школьников из 37 регионов страны. Финалисты презентовали свои варианты концепции смен федерального молодежного лагеря, который будет открыт по поручению президента России.

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Участники также представили свои проекты по развитию социальной культуры в регионе, приняли участие творческих и спортивных мастер-классах, познакомились с культурно-историческим наследием Псковской земли.