Особая экономическая зона «Моглино» снова подала в суд на «Айс Стим Рус»

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» снова подала в суд на ПАО «Айс Стим Рус» (выпускала продукцию под брендом «Сибирский гостинец»). Соответствующая информация появилась в картотеке «Электронное правосудие» сегодня, 16 мая.
Скриншот: «Электронное правосудие»
Иск рассмотрит Арбитражный суд Псковской области. Сумма требований составляет 2 561 рубль 7 копеек. В компании Псковской Ленте Новостей прокомментировали ситуацию.
Первый иск особой экономической зоны к ПАО «Айс Стим Рус» в картотеке «Электронное правосудие» опубликовали 18 марта.
С 28 марта завод «Сибирский гостинец» остановил производство в «Моглино».
Напомним, компания «Айс Стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и фрукты для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».
Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.