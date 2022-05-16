Общество

Особая экономическая зона «Моглино» снова подала в суд на «Айс Стим Рус»

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» снова подала в суд на ПАО «Айс Стим Рус» (выпускала продукцию под брендом «Сибирский гостинец»). Соответствующая информация появилась в картотеке «Электронное правосудие» сегодня, 16 мая.

Скриншот: «Электронное правосудие»

Иск рассмотрит Арбитражный суд Псковской области. Сумма требований составляет 2 561 рубль 7 копеек. В компании Псковской Ленте Новостей прокомментировали ситуацию.

«В очередной раз управляющая компания поворачивается к резиденту как угодно, но только не лицом. В данный момент судом уже рассматривается исковое заявление ОЭЗ ППТ "Моглино" о взыскании с нас 9 044 рублей за предоставление помещения, которым мы даже не пользовались. Теперь, судя по всему, нас хотят добить иском на 2 500 рублей, чтобы совокупная сумма требований превысила несоизмеримое пятизначное число. Это, конечно, шутки, но хотелось бы за 6 лет нахождения в особой экономической зоне начать вести конструктивный диалог с управляющей компанией, а не судиться за каждую копейку. Особенно, учитывая наш прошлый опыт, когда мы только через год судебных тяжб смогли добиться заключения договора использование системы водоотведения уже подключенного производства», - сказал старший юрисконсульт ПАО «Айс стим Рус» Никита Хоминец.

Первый иск особой экономической зоны к ПАО «Айс Стим Рус» в картотеке «Электронное правосудие» опубликовали 18 марта.

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С 28 марта завод «Сибирский гостинец» остановил производство в «Моглино».

Напомним, компания «Айс Стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и фрукты для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».

Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.