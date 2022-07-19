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Общество

Традиционная акция «Автопоезд памяти» состоялась в Пскове

22.07.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

Традиционная акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы состоялась в Пскове 22 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, это одно из ключевых мероприятий, посвященных 78-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

В акции приняли участие ветераны, депутаты Псковской городской Думы, представители общественных организаций, школьники. Автопоезд стартовал от памятного знака первым жертвам фашистской оккупации, установленного на площади Ленина.

Далее участники акции посетили мемориальное кладбище воинов Советской Армии, погибших во время освобождения города, на улице Юбилейной и сквер Павших борцов. В Крестах на территории бывшей машинно-тракторной мастерской, где гитлеровцы создали концлагерь для советских военнопленных, они почтили память замученных там солдат и офицеров. Также в рамках акции была сделана остановка у стелы в честь освобождения Пскова, расположенной на пересечении улиц Вокзальной и 23 Июля.

Отметим, что данный проект реализуется в Пскове в девятый раз. Впервые он был организован в 2013 году и теперь стал уже традиционным. Участники акции проводят торжественные митинги, возлагают цветы и гирлянды воинской славы на братские могилы освободителей Пскова, чтят их память минутой молчания и оружейным салютом.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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