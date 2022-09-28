Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке

ЗАГС Псковского района готов расписать молодоженов в ускоренном порядке при наличии повестки о явке для мобилизации. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на управление ЗАГС Псковского района.
Как пояснили сотрудники ЗАГС, они идут навстречу тем, кто желает расписаться в ближайшие дни.
Получившим повестку, горожанам необходимо определиться с желаемой датой заключения брака и позвонить в ЗАГС, чтобы определиться со временем росписи вместе с сотрудниками.
После согласования даты молодоженам нужно будет прийти в отдел ЗАГС с паспортами и повесткой, чтобы подтвердить необходимость сокращения месячного срока ожидания росписи.
Добавим, ранее портал «Объясняем.рф» сообщал, что законодательство не предусматривает ускоренного оформления брака для военнослужащих. Зарегистрировать брак в ускоренном порядке сотрудники могут только по личной инициативе, пойдя навстречу брачующимся.