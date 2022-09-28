Общество

Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке

ЗАГС Псковского района готов расписать молодоженов в ускоренном порядке при наличии повестки о явке для мобилизации. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на управление ЗАГС Псковского района.

Как пояснили сотрудники ЗАГС, они идут навстречу тем, кто желает расписаться в ближайшие дни.

Получившим повестку, горожанам необходимо определиться с желаемой датой заключения брака и позвонить в ЗАГС, чтобы определиться со временем росписи вместе с сотрудниками.

После согласования даты молодоженам нужно будет прийти в отдел ЗАГС с паспортами и повесткой, чтобы подтвердить необходимость сокращения месячного срока ожидания росписи.

«Сейчас таких (тех, кто желает пожениться в сокращенный срок — ред.) в разы больше тех, кто по плану. Записываем даже в неприёмные дни, и больше, чем в приёмные», - отметили в ЗАГСе.

Добавим, ранее портал «Объясняем.рф» сообщал, что законодательство не предусматривает ускоренного оформления брака для военнослужащих. Зарегистрировать брак в ускоренном порядке сотрудники могут только по личной инициативе, пойдя навстречу брачующимся.