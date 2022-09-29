Общество

Псковский депутат рассказал о зверствах немецких карателей

День памяти жителей сожжённых деревень установили в Псковской области. Дата связана с трагедией, произошедшей 22 октября 1943 года в Ланёвой Горе. Всего за время войны было уничтожено около 5 тысяч деревень. Одним из примеров трагической гибели жителей сразу двух деревень поделился зампредседателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Куньинский и Великолукский район отделяет река Кунья. В тех местах среди бескрайних лесов до войны были деревни Подолы и Коковкино. 3 февраля 1942 года отрядом немецких карателей все их жители были расстреляны и сожжены», – рассказал депутат.

Ещё в детстве судьба свела Олега Савельева с одной из жительниц деревни Подолы Марией Журавлевой – её родители и братья были сожжены фашистами, сама она спаслась только благодаря тому, что ушла в местный партизанский отряд.

«Мария Степановна была частым гостем в нашей Песковской восьмилетней школе, где работала учителем моя мама, дружила с моими родителями. Так с самого детства я слышал эти рассказы, многие факты помню и стараюсь сохранить. В 60-70-е годы мама с ребятами занималась поисковой работой, где-то и я ходил по деревням с блокнотом – мы записывали рассказы бабушек. И такое было», – вспомнил Олег Савельев.

Депутат уверен: нужно знать и помнить о зверствах фашистов и их приспешников на оккупированных территориях. День памяти сожжённых деревень – это скорбная дата для истории, для жителей Псковской области.