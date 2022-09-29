Псковский депутат рассказал о зверствах немецких карателей 

День памяти жителей сожжённых деревень установили в Псковской области. Дата связана с трагедией, произошедшей 22 октября 1943 года в Ланёвой Горе. Всего за время войны было уничтожено около 5 тысяч деревень. Одним из примеров трагической гибели жителей сразу двух деревень поделился зампредседателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Ещё в детстве судьба свела Олега Савельева с одной из жительниц деревни Подолы Марией Журавлевой – её родители и братья были сожжены фашистами, сама она спаслась только благодаря тому, что ушла в местный партизанский отряд.
Депутат уверен: нужно знать и помнить о зверствах фашистов и их приспешников на оккупированных территориях. День памяти сожжённых деревень – это скорбная дата для истории, для жителей Псковской области.