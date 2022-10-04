Общество

Дмитрий Барабанов призвал увеличить финансирование ТОСов

Создание территориальных общественных самоуправлений в Пскове – хорошая идея, но их финансирование необходимо увеличивать. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Это замечательно, что люди создают ТОСы. Вопрос в том, насколько это будет финансироваться в последующие годы. На сегодняшний мы понимаем, что создание ТОСа – это потенциальная возможность участвовать в грантах, в конкурсных процедурах и получать финансовые средства, которые будут реализованы через управление городского хозяйства в части тех проектов, которые разработаны внутри ТОСов. Возникает вопрос финансирования. Если мы говорим о том, как было в этом году – 250 тысяч рублей на ТОС. За эти деньги сейчас можно сделать незначительное благоустройство», – сказал Дмитрий Барабанов.

Депутат сообщил, что в округе №14 на данный момент ТОСов нет.

«На сегодняшний день у нас ТОСов нет, потому что мы идем несколько другим путем. Мы планируем не организовывать ТОС на каждый дом отдельно, мы организовываем ТОС на группу домов, которые создают большой двор. Допустим, в рамках трех, чтобы сделать один хороший проект», - объяснил он.

Напомним, шесть новых территориальных общественных самоуправлений зарегистрировали в Пскове сегодня на сессии городского парламента седьмого созыва.