Дмитрий Барабанов призвал увеличить финансирование ТОСов

Создание территориальных общественных самоуправлений в Пскове – хорошая идея, но их финансирование необходимо увеличивать. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.
Депутат сообщил, что в округе №14 на данный момент ТОСов нет.
«На сегодняшний день у нас ТОСов нет, потому что мы идем несколько другим путем. Мы планируем не организовывать ТОС на каждый дом отдельно, мы организовываем ТОС на группу домов, которые создают большой двор. Допустим, в рамках трех, чтобы сделать один хороший проект», - объяснил он.
Напомним, шесть новых территориальных общественных самоуправлений зарегистрировали в Пскове сегодня на сессии городского парламента седьмого созыва.