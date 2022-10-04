Николай Козловский: Благодаря учителям в Великих Луках вырастает замечательная молодёжь

Педагогов, работников и ветеранов сферы образования Великих Лук с Днём учителя поздравил глава города Николай Козловский.
По его мнению, в системе образования Великих Лук созданы оптимальные условия для всестороннего развития юных великолучан, выявления и поддержки их талантов и способностей, получения качественного образования.
«Великолукские педагоги обладают высокой компетентностью, ответственностью, неравнодушным и творческим отношением к работе, умением найти индивидуальный подход к каждому учащемуся. И именно благодаря нашим учителям в Великих Луках вырастает замечательная молодёжь – эрудированная, активная, воспитанная в лучших патриотических и духовно-нравственных традициях, которая готова трудиться на благо города и страны, приумножать славу Великих Лук и России», - отметил глава города.
Он поблагодарил педагогов за значимый вклад в будущее страны, который они вносили и вносят своим добросовестным трудом.
Он пожелал учителям неустанного творческого поиска, вдохновения, новых профессиональных достижений. «Пусть ученики радуют вас успехами, а уважение родителей придаёт сил и уверенности! Счастья вам, благополучия, согласия в семьях, мира и добра! С праздником!» - добавил глава города.