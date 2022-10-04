Общество

Николай Козловский: Благодаря учителям в Великих Луках вырастает замечательная молодёжь

Педагогов, работников и ветеранов сферы образования Великих Лук с Днём учителя поздравил глава города Николай Козловский.

«Этот праздник давно вышел за рамки профессионального. Он предоставляет нам хорошую возможность выразить глубокую признательность нашим педагогам, которые посвящают свою жизнь воспитанию и обучению молодого поколения страны, формируют будущее России. У каждого из нас есть свой учитель – тот, чьи уроки и наставления помогают и ведут нас на протяжении всего жизненного пути, тот, кто дал нужные знания и правильные нравственные ориентиры, помог познать себя», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.

По его мнению, в системе образования Великих Лук созданы оптимальные условия для всестороннего развития юных великолучан, выявления и поддержки их талантов и способностей, получения качественного образования.

«Великолукские педагоги обладают высокой компетентностью, ответственностью, неравнодушным и творческим отношением к работе, умением найти индивидуальный подход к каждому учащемуся. И именно благодаря нашим учителям в Великих Луках вырастает замечательная молодёжь – эрудированная, активная, воспитанная в лучших патриотических и духовно-нравственных традициях, которая готова трудиться на благо города и страны, приумножать славу Великих Лук и России», - отметил глава города.

Смотрите также Учитель из великолукской школы проведет урок для артистов и космонавтов

Он поблагодарил педагогов за значимый вклад в будущее страны, который они вносили и вносят своим добросовестным трудом.

«Руководство Великих Лук уделяет большое внимание созданию комфортных условий для жизни и работы педагогов, модернизации существующих образовательных учреждений и строительству новых, обновлению материально-технической базы. Реализация этих проектов будет продолжена в дальнейшем. Уверен, что ваша приверженность лучшим традициям отечественной педагогики и стремление внедрять педагогические инновации позволят вам вывести систему великолукского образования на ещё более качественный уровень», - заметил Николай Козловский.

Он пожелал учителям неустанного творческого поиска, вдохновения, новых профессиональных достижений. «Пусть ученики радуют вас успехами, а уважение родителей придаёт сил и уверенности! Счастья вам, благополучия, согласия в семьях, мира и добра! С праздником!» - добавил глава города.