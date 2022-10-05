Ещё 103 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки

97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 082 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Выздоровели за сутки в Псковской области 103 пациента, всего – 121 080. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 921 человек (+1).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –40476/38
- Великие Луки –18141/8
- Бежаницкий район –1582/0
- Великолукский район –2839/0
- Гдовский район –2216/0
- Дедовичский район –3055/3
- Дновский район –983/0
- Красногородский район –1117/1
- Куньинский район –1047/2
- Локнянский район –1192/1
- Невельский район –5586/5
- Новоржевский район –1335/0
- Новосокольнический район –3287/1
- Опочецкий район –3794/0
- Островский район –6058/3
- Палкинский район –1254/3
- Печорский район –2920/4
- Плюсский район –1947/1
- Порховский район –4506/8
- Псковский район –9649/4
- Пустошкинский район –1556/8
- Пушкиногорский район –1768/4
- Пыталовский район –1906/3
- Себежский район –2978/0
- Стругокрасненский район –2099/0
- Усвятский район –745/0