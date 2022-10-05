Общество

Ещё 103 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за сутки

97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 082 раза, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Выздоровели за сутки в Псковской области 103 пациента, всего – 121 080. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 921 человек (+1).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: