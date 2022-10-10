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Медведев заявил, что РФ ответит на теракт на Крымском мосту уничтожением террористов

Ответом России на теракт, организованный на Крымской мосту, может быть только прямое уничтожение террористов. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Заказчик и исполнитель преступления - несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом», - цитирует Дмитрия Медведева «Интерфакс» со ссылкой на интервью журналисту Надане Фридрихсон, которое опубликовано в ее Telegram-канале.

Сомнений в том, что к этому причастна Украина, отметил он, нет и не было.

«Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», - сказал Дмитрий Медведев.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

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По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.